06 Şub 2023 - 16:16- Gündem G: 06 Şub 2023 - 16:18

Zeynep Demirel, yardım çağrısında bulundu

Eşi Volkan Demirel'in Hatayspor Teknik Direktörlüğünü yapması nedeniyle Hatay'da bulunan oyuncu Zeynep Demirel, deprem sonrası yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
Zeynep Demirel, yardım çağrısında bulundu mask

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel ise sosyal medya hesabından yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

"YAKINLARIMIZA ULAŞAMIYORUZ, BİZ İYİYİZ"
Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyen Demire, "Hatay Rönesans rezidans ile ilgisi bilgisi olan var mı?" dedi. Kendilerinin durumunun iyi olduğunu ancak yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyen Demirel, bir paylaşım daha yaparak "Farklı Yaşam Rende Sitesi yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Bilen var mı? Lütfen sadece bilgisi olanlar mesaj atsın! Biz iyiyiz. Lütfen sadece bilgisi olanlar!" ifadelerini kullandı.

06 Şub 2023 - 16:16 - Gündem

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