Zeynep Demirel, yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedildi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel ise sosyal medya hesabından yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.
"YAKINLARIMIZA ULAŞAMIYORUZ, BİZ İYİYİZ"
Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyen Demire, "Hatay Rönesans rezidans ile ilgisi bilgisi olan var mı?" dedi. Kendilerinin durumunun iyi olduğunu ancak yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyen Demirel, bir paylaşım daha yaparak "Farklı Yaşam Rende Sitesi yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Bilen var mı? Lütfen sadece bilgisi olanlar mesaj atsın! Biz iyiyiz. Lütfen sadece bilgisi olanlar!" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.