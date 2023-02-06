Depremde can kaybı arttı!

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi açıklandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında artçı depremler oldu. AFAD Başkanı Sezer, 7.7'lik deprem sonrasında can kaybı ile ilgili bilgileri açıkladı. AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1651 olduğunu açıklarken yaralı sayısı 11 bin 119 yaralı olarak açıklandı.