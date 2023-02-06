Depremde vefat sayısı arttı!

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi açıklandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında artçı depremler oldu. AFAD Başkanı Sezer, 7.7'lik deprem sonrasında can kaybı ile ilgili bilgileri açıkladı. AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının bin 541 olduğunu açıkladı.
# yaralı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.