06 Şub 2023 - 16:58- Gündem G: 06 Şub 2023 - 17:07

Gebzeli Gazeteci depremde yakınlarını kaybetti!

Gebzeli Gazeteci Ali Şahin'in Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremde oğlu, gelini ve torununu kaybettiği öğrenildi. KOGACE başsağlığı diledi.
Gebzeli Gazeteci depremde yakınlarını kaybetti! mask

(KOGACE) Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Gebzeli Gazeteci Ali Şahin'in yakınlarını deprem felaketinde kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gebzeli Gazeteci Ali Şahin’in, Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremde oğlu, gelini ve torununu kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meslektaşımız başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz" 

06 Şub 2023 - 16:58 - Gündem

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