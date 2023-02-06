(KOGACE) Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Gebzeli Gazeteci Ali Şahin'in yakınlarını deprem felaketinde kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gebzeli Gazeteci Ali Şahin’in, Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremde oğlu, gelini ve torununu kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meslektaşımız başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz"
06 Şub 2023 - 16:58- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 17:07
Gebzeli Gazeteci depremde yakınlarını kaybetti!
Gebzeli Gazeteci Ali Şahin'in Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremde oğlu, gelini ve torununu kaybettiği öğrenildi. KOGACE başsağlığı diledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.