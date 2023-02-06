06 Şub 2023 - 17:06- Gündem G: 06 Şub 2023 - 17:11

Türkiye'de okullar tatil!

Tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar deprem nedeniyle tatil edildi.
Türkiye'de okullar tatil! mask

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 10 il için eğitime ara verilmişti.

Alınan yeni kararla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 şubat tarihine kadar 1 hafta arayla tatil edildiğini ilan etti.

Okullar 13 Şubat'a kadar eğitime ara verecek.
# eğitim, türkiye

06 Şub 2023 - 17:06 - Gündem

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