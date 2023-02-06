Türkiye'de okullar tatil!

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 10 il için eğitime ara verilmişti.

Alınan yeni kararla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 şubat tarihine kadar 1 hafta arayla tatil edildiğini ilan etti.

Okullar 13 Şubat'a kadar eğitime ara verecek.