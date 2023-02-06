12 ilde üniversiteler tatil edildi

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, "Antalya, Bingöl, Elazig, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Nigde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yüksekögretim kurumlarinda da bahar yariyili egitim ve ogretim dônemi daha sonra aciklanacak bir tarihe kadar ertelenmistir."