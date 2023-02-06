KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI OĞUZ TOKSÖZ: İnsanları mutsuz halden çıkarmak bana iyi geliyor

Bazen hayatınızda sahip olduğunuz şeylere rağmen bir huzursuzluk yaşıyorsanız, birinin dışarıdan size bakması, dinlemesi, sorular sorması, o huzursuzluğunuzun tespiti ve çözümlerini bulmanız açısından oldukça faydalı olacaktır. En önemlisi de bu kişinin para, ilişkiler ve yaşam yolculuklarında karşılaştığımız hayatın mesajlarını çözme konusunda becerilerinin olması. Gazetemizde Çarşamba günleri 'Hayata Dair' isimli köşe yazılarını yazmaya başlayacak olan Yaşam Koçu, Spiritüel Finans Danışmanı ve Numerolog Oğuz Tokgöz ile kısa bir sohbet yaptık.

Oğuz Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız?

1963 yılında İstanbul’da doğdum. Babamın ailesi Ayvalık’tan annemin ailesi Yunanistan taraflarından İstanbul’a yerleşmiş. Babam erkek terzisiydi. Rakamlarla aram o yüzden oldukça iyi olsa gerek. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Kurumsal hayatım, finansal sorumlulukların içinde geçti. Aldığım analitik eğitimi, hem iş hem de özel hayatımda çok işime yaradı. Kendi yaşamımdaki girişimcilik tecrübelerimle kriz yönetimi becerilerimi geliştirdim. Halen firmaların sistemlerindeki aksayan yönlerini düzeltip düzgün bir finansal akışa ulaşmaları için finansal danışmanlıklar yapıyorum. Biri iç mimarlık, diğeri Gastronomi mezunu iki kızım var. İki yılı aşkın bir süredir, Kocaeli’nde yaşıyorum. Yaşamda finansal olayları, insan ilişkileri ile beraber gözlemledim hep. Yaşam tecrübelerimi de bu gözlemlere ekledim. Yaşadığımız olayların içinde bizlerin planları için çok fazla uyarı ve tavsiye olduğunu farkettim. Tüm bunları anlatan ‘BEN’ ve ‘O’ isimli 2 kitap yazdım.

Spiritül finans bizim duymadığımız bir kavram. Bize bu konuyu ve onunla nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız?

Bursa’da uzun yıllar firmalara finansal danışmalık yaptım. Hala çok sevdiğim bu şehirde tasavvuf ile tanıştım. Sonrasında kendimi, kitaplar okuyarak, insanları dinleyerek ve eğitimler alarak geliştirdim. Şirketleri kaostan düzene geçirirken daha derinlerde ruhsal bir şeyler olduğunu fark ettim. Bir şirkette yaşanan sorunlar, şirketin sahibi, yöneticileri ya da çalışanların bakış açılarına ait tutumlarına ait mesajlardı sadece. Yaptığım bu çalışmalara 'Spiritüel Finans' adını verdim. Bireysel finansal danıışmanlıklarımda da bu yöntemi kullanıyorum.

Spiritüel finans ile insanların ve şirketlerin durumu iyileşir mi? İşe nereden başlıyorsunuz?

Şirketlerin olumlu kısımlarını, aksayan yönlerini belirlerken her seferinde ilginç bir şekilde o bulduklarımın şirketten birinin yaşamıyla benzediğini fark ediyorum. O kişi ya da kişiler benim için 'Baş' oluyorlar. Öncelikle sorunların onların bakış açılarından kaynaklandığını anlatmaya çalışıyorum. Sonra da bu bakış açılarının dönüştüğü inançları, davranış kalıplarının yerine faydalı olanları koyuyorum. Çoğu zaman yeterli bir birikimi olmasına rağmen ev satın almaya uzak bakan bir işyeri sahibini, ödediği fabrika kirası ile ilgili şikayet ederken buluyorum. Ya da daha çok büyümek isteyen birinin aslında yatırımlardan korktuğunu fark ediyorum. O zaman şirketin sahibine Hayatın kendisine verdiği mesajı alıp almadığını soruyorum. Cevabı olumlu ise birlikte çalışmaya devam ediyorum. Olumsuz cevaplarda benim yapacak bir şeyim kalmıyor.

Aslında burada Spiritüel finansın yanı sıra başka konulardan da bahsediyoruz sanırım.

Evet... Kişisel gelişim, tasavvuf, inanç sistemleri yani oldukça fazla alanı kapsayan pek çok şey. İnsanları dinlerken, onların seçtikleri konular, kelimeler, beden dilleri, seslerindeki duyguyu takip ettiğimde, çoğu zaman hesaplara bakmadan da sorunun kaynağını görmüş oluyorum. Ama bu farkettiklerimi hesapları inceleyerek ve diğer kişilerle konuşarak kendime kanıtlamış olayı seçiyorum.

Bakış açıları insanların yaşamlarında bu kadar etkili mi, gerçekten?

İlk başlarda ismi 'Dünya görüşü' sonrada 'Fikir' olan bakış açısı, yaşamlarımızı şekillendiren önemli bir kavram. Şöyle bir düşünecek olursanız, para ile ilgili bir bakış açınız var. Çok harcamayı sevmiyorsunuz. Bunun için davranışlarınızı bu bakış açınıza göre belirliyorsunuz. Sosyal etkileşimde olduğunuz insanlar, yakın dostlarınız para konusunda sizinle aynı fikirdelerse yaşamınızda kalıyorlar. Bu durumda insanların size tutumlu ya da cimri demesi mümkün. Bakın bir bakış açısı hem hayatınızı şekillendirdi hem de karakterinizi.

Numerolog olduğunuzdan bahsettiniz. Numeroloji nedir? Nasıl kullanırız?

Numeroloji kadim bir ilim. Kabala ve Pisagor gibi iki temele dayanıyor. Dünyaya gelirken ailemizi yani soyadımızı, ailemizden birinin içine doğarak ismimizi, rehberlerimizi dinleyerek doğum tarihimizi seçtiğimizi kabul ediyor. Dünyaya gelen insanların 9 Çakrası olduğu ve her birinin çalışma şeklinin diğer insanlardan farklı olduğunu anlatıyor. Numeroloji dünyada yaşadığımız bu yolculukta mutlu ve huzurlu olmak, yaşam amacımızı bularak yaşadıklarımızı daha bilgece kabul etmemiz için güzel bir yol gösterici aslında. Tabi ki yine konu yaşamımızdaki yıllar içinde deneyimlerek karar verdiğimiz bakış açılarında esnemeler yapmamıza gelip dayanıyor. Ben bu zamana kadar yaptığım danışmanlıklarda 'Ben bu anlattığınız insan değilim ya da bu anlattığınız hayat benimkisi değil' cümlelerini hiç duymadım. Ama burada önemli olan konu geçmişle ilgili konuları biliyor olmak değil tabi ki. Önemli olan bu analizden sonra yeni neleri yaşamımıza alıp yaşamımızı daha ileriye taşımamızla ilgili.

Son olarak bizlere nasıl bir mesajınız olacak?

Öncelikle çok teşekkür ediyorum.

Yaşadığım hayat yolculuğunda, kendime kattıklarımla insanları oldukları mutsuz halden çıkarmak bana kendimi iyi hissettiriyor.

Yaşamın içinde biriyim. Herkesin şikayet ettiği pek çok şeyi zaman zaman bende yaşıyorum. Sorunlara farklı bakış açıları ile yaklaşmak, yaşadığım kaostan daha hızlı ve düzgün çıkmamı sağlıyor. Şehrimizin bu güzide gazetesinde her Çarşamba günü sizlerle birlikte olacağım. Yazdıklarımın sizlere hayaller kurdurmasını, olumlu ve değişik bakış açıları kazandırmasını diliyorum. Sevgilerimle.

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Yaşam Koçu, Spiritüel Finans Danışmanı ve Numerolog Oğuz Tokgöz