Deprem sonrası EPGİS'ten açıklama

Bugün 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli deprem ve sonrasında hissedilen artçılar sonrasında EPGİS resmi Twitter hesabı üzerinden akaryakıt istasyonlarındaki son durumu paylaştı. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

'ÜLKEMİZDE AKARYAKIT SORUNU YOKTUR'

Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."