06 Şub 2023 - 18:10- Spor G: 06 Şub 2023 - 18:12

Pınar Açıldı tenis milli takımında

Kocaeli Tenis Akademisi’nde antrenörlük yapan Pınar Açıldı (45), Türkiye Tenis Federasyonu tarafından milli takımına seçildi. Pınar Açıldı, Manavgat’ta yapılacak ITF Dünya Masters Takımlar Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek

Pınar Açıldı tenis milli takımında mask
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ALİBEY’DE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Türkiye Tenis Federasyonu, 19-24 Mart tarihleri arasında Club Ali Bey Manavgat’ta oynanacak ITF Dünya Masters Takımlar Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan oyuncuları açıkladı. Kocaeli Tenis Akademisi’nde antrenörlük yapan Pınar Açıldı, milli takıma seçildi. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olan, 2 çocuk annesi Pınar Açıldı, 15 yıldır kortlarda yer alırken, 45+ milli takımda yer almanın mutluluğunu yaşadı.

8 YILDIR LİSANSLI TENİS OYNUYOR

8 yıl lisanslı olarak voleybol oynayan, turnuvalara katılan Pınar Açıldı, 30 yaşında tenis ile tanıştığını belirterek, “30 yaşında tenis ile tanıştım ve tam bana göre olduğunu anladım. 15 yıldır korttayım ve kortta olmak benim için özgürlük, mutluluk, kararların tamamen bana bağlı olduğu evimin bir odası gibi oldu. Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası turnuvalarda tek kadınlar, çift kadınlar, mix kategorilerinde birçok şampiyonluk ve dereceler aldım. 3 yıldır Kocaeli Tenis Akademisi’nde tenis antrenörlüğü yapmaktayım. Bu yıl senyör 45 yaşta Milli takımına seçildim ve Manavgat’ta yapılacak olan Dünya Masters Milli Takımlar Şampiyonasında ülkemi temsil edeceğim” dedi.

# türkiye, sağlık, Sakarya

06 Şub 2023 - 18:10 - Spor

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