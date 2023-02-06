06 Şub 2023 - 18:20- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 18:21

Panelvan ile motosiklet çarpıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvan ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.
Panelvan ile motosiklet çarpıştı mask
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Kaza, D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Kandıra Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.O. hakimiyetindeki 41 SH 579 plakalı Citroen marka panelvan ile E.Y idaresindeki 34 EUL 362 plakalı Honda marka motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motokurye yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan motokuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# yaralı, sağlık, Olay, polis, kaza

06 Şub 2023 - 18:20 - Asayiş

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