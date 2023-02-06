Panelvan ile motosiklet çarpıştı

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Kandıra Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.O. hakimiyetindeki 41 SH 579 plakalı Citroen marka panelvan ile E.Y idaresindeki 34 EUL 362 plakalı Honda marka motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motokurye yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan motokuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.