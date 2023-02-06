Deprem bölgesi için yardım toplayanlara TIR ve kamyon lazımsa, Hakan Zorlu’yu arasın

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme, Kocaeli’yi ayağa kaldırdı. Herkes dört bir koldan deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyor. Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Zorlu da yardıma hazır olduğunu söyledi.

TIR VE KAMYONLAR…

Başkan Zorlu, “Kahramanmaraş’ta feci bir afet yaşandı. Biz de kooperatif ve Oda olarak, deprem bölgesine tırlarımızla ve kamyonlarımızla katkı vermek istiyoruz. Yardım toplayanlara TIR ve kamyon lazım ise, ücretsiz olarak kendilerine destek vermeye hazırız. Deprem bölgesi için TIR ve kamyon ihtiyacı olanlar,. 532 315 31 60 Nolu telefonu arayabilirler. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.