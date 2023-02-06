DP Körfez'den yardım çağrısı!

DP Körfez İlçe Başkanlığının yaptığı açıklamada;
"Sevgili Körfezli Hemşehrilerim
Bugün güne elem ve gözyaşı ile uyandık. Ülkemizin bir bölümünde büyük bir bölgeyi etkileyen deprem afeti yaşandı. Öncelikle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan yardım diliyor, bir anca önce kurtulmaları için dua ediyorum.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZA KOL KANAT OLMALIYIZ
Deprem Ülkemizin bir gerçeği, zaman zaman bu doğal afet ile sınanmaktayız. Bugün bu sınanmanın gereğini yapma ve deprem bölgemizdeki vatandaşlarımıza kol kanat olma durumundayız.
BİZLER BÜYÜK BİR MİLLETİZ
Demokrat Parti ailesi olarak, Genel merkez odaklı bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı şu şekilde özetlemek mümkündür.Bölge halkımızın, mevsiminde kış olması nedeni ile ısınamaya, giyinmeye ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu anlamda her hangi bir gayretin içinde olan siz hemşehrilerimin, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanlığı ile irtibat halinde olmanızı rica ediyorum.Bu vesile ile deprem bölgesine yardım kampanyası başlatıyoruz. Aşağıda isimleri yazıla arkadaşlarımız ve benimle irtibata geçebilirsiniz. Bizler büyük bir Milletiz. Böyle afet ve olağanüstü olaylarda tek bir yürek oluyoruz. Cenabı Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın ve afetlerden bizleri korusun.Sevgi ve Saygılarımla"
İrtibat Numaraları :
Veli YILDIZ 0532 369 00 01
İbrahim İnan 0537 389 64 42
Mehmet Bekçi 0532 552 67 89
Cevdet Gürler 0541 654 00 36
İban: TR09 0006 2000 4240 0006 68 24 18 Garanti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.