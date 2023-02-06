DP Körfez'den yardım çağrısı!

DP Körfez İlçe Başkanlığının yaptığı açıklamada;

"Sevgili Körfezli Hemşehrilerim

Bugün güne elem ve gözyaşı ile uyandık. Ülkemizin bir bölümünde büyük bir bölgeyi etkileyen deprem afeti yaşandı. Öncelikle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan yardım diliyor, bir anca önce kurtulmaları için dua ediyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZA KOL KANAT OLMALIYIZ

Deprem Ülkemizin bir gerçeği, zaman zaman bu doğal afet ile sınanmaktayız. Bugün bu sınanmanın gereğini yapma ve deprem bölgemizdeki vatandaşlarımıza kol kanat olma durumundayız.

BİZLER BÜYÜK BİR MİLLETİZ

Demokrat Parti ailesi olarak, Genel merkez odaklı bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı şu şekilde özetlemek mümkündür.Bölge halkımızın, mevsiminde kış olması nedeni ile ısınamaya, giyinmeye ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu anlamda her hangi bir gayretin içinde olan siz hemşehrilerimin, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanlığı ile irtibat halinde olmanızı rica ediyorum.Bu vesile ile deprem bölgesine yardım kampanyası başlatıyoruz. Aşağıda isimleri yazıla arkadaşlarımız ve benimle irtibata geçebilirsiniz. Bizler büyük bir Milletiz. Böyle afet ve olağanüstü olaylarda tek bir yürek oluyoruz. Cenabı Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın ve afetlerden bizleri korusun.Sevgi ve Saygılarımla"

İrtibat Numaraları :

Veli YILDIZ 0532 369 00 01

İbrahim İnan 0537 389 64 42

Mehmet Bekçi 0532 552 67 89

Cevdet Gürler 0541 654 00 36

İban: TR09 0006 2000 4240 0006 68 24 18 Garanti