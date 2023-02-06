Elbistan Kızılcaova Mahallesi yardım çığlıkları atıyor!

Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Türkiye’nin dört bir yanından yardım çağrısı yapılan bölgeye destek ekipleri gitse de Maraş’ın bazı bölgelerine henüz hiç destek ekibi ulaşılmadığı öğrenildi. Elbistan Kızılcaova Mahallesinden Gazetemize ulaşan yurttaşlar Tapu Kadastro Müdürlüğünün karşısında bulunan Manolya Sitesi’nin enkaz halinde olduğunu ve yardım çığlıkları duyulduğunu bildirdi. Elbistan bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar yetkililerden acil yardım bekliyor. Sevin Pişkin isimli emekli öğretmenin de bulunduğu enkazda manolya sitesine acil destek ekibi bekleniyor.