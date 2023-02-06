Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Türkiye’nin dört bir yanından yardım çağrısı yapılan bölgeye destek ekipleri gitse de Maraş’ın bazı bölgelerine henüz hiç destek ekibi ulaşılmadığı öğrenildi. Elbistan Kızılcaova Mahallesinden Gazetemize ulaşan yurttaşlar Tapu Kadastro Müdürlüğünün karşısında bulunan Manolya Sitesi’nin enkaz halinde olduğunu ve yardım çığlıkları duyulduğunu bildirdi. Elbistan bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar yetkililerden acil yardım bekliyor. Sevin Pişkin isimli emekli öğretmenin de bulunduğu enkazda manolya sitesine acil destek ekibi bekleniyor.
06 Şub 2023 - 21:07- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 21:17
Elbistan Kızılcaova Mahallesi yardım çığlıkları atıyor!
Kahramanmaraş’ın Elbistan Kızılcaova Mahallesinde yaşayan vatandaşlar yardım çığlıkları atıyor. Gazetemize ulaşan yurttaşlar bölgeye henüz daha hiç ekip gelmediğini ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğunu bildirerek yetkililere seslendi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.