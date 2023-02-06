06 Şub 2023 - 21:07- Gündem G: 06 Şub 2023 - 21:17

Elbistan Kızılcaova Mahallesi yardım çığlıkları atıyor!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Kızılcaova Mahallesinde yaşayan vatandaşlar yardım çığlıkları atıyor. Gazetemize ulaşan yurttaşlar bölgeye henüz daha hiç ekip gelmediğini ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğunu bildirerek yetkililere seslendi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Elbistan Kızılcaova Mahallesi yardım çığlıkları atıyor! mask

Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketiyle birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Türkiye’nin dört bir yanından yardım çağrısı yapılan bölgeye destek ekipleri gitse de Maraş’ın bazı bölgelerine henüz hiç destek ekibi ulaşılmadığı öğrenildi. Elbistan Kızılcaova Mahallesinden Gazetemize ulaşan yurttaşlar Tapu Kadastro Müdürlüğünün karşısında bulunan Manolya Sitesi’nin enkaz halinde olduğunu ve yardım çığlıkları duyulduğunu bildirdi. Elbistan bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar yetkililerden acil yardım bekliyor. Sevin Pişkin isimli emekli öğretmenin de bulunduğu enkazda manolya sitesine acil destek ekibi bekleniyor.
# türkiye, Vatandaşlar

06 Şub 2023 - 21:07 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.219.199 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hereke’de sabah 09.00’dan beri ELEKTRİKLER KESİK! mask
Hereke’de sabah 09.00’dan beri ELEKTRİKLER KESİK!
“Çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum” mask
“Çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum”
Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek mask
Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek
SAMED ALİ KAYA’NIN ANNE VE BABASINDAN SEVİNÇLİ HABER GELDİ mask
SAMED ALİ KAYA’NIN ANNE VE BABASINDAN SEVİNÇLİ HABER GELDİ
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı mask
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor mask
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL