06 Şub 2023 - 21:27- Gündem G: 06 Şub 2023 - 21:29

ERDOĞAN DUYURDU: 7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.
ERDOĞAN DUYURDU: 7 GÜN YAS İLAN EDİLDİ mask

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerini kullandı.

06 Şub 2023 - 21:27 - Gündem

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