İlimizde grafik ve bilgisayar deyince ilk akla gelen kişi olan şefik Görgün ‘ün cenazesi vasiyeti üzerine memleketi Siirt’te defnedilecek. Grafik Sanat çalışmalarıyla sanat camiasında adından sıkça söz ettiren ve sergiler açan ilimizde çok sevilen ve tanınan bir kişi olan Şefik Görgün İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde oturuyordu. Şefik Görgü’nün eşi Tarih öğretmeni Adile Görgün İzmit’te döndüğünde taziyeleri kabul edecek.
07 Şub 2023 - 10:18- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2023 - 10:21
Şefik Hoca’dan kötü haber
İzmit’te uzun yıllar Kız Meslek Lisesi grafik öğretmenliği yapan ve emekli olan Şefik Görgün tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserinden hayata gözlerini yumdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.