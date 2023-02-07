Şefik Hoca’dan kötü haber

İlimizde grafik ve bilgisayar deyince ilk akla gelen kişi olan şefik Görgün ‘ün cenazesi vasiyeti üzerine memleketi Siirt’te defnedilecek. Grafik Sanat çalışmalarıyla sanat camiasında adından sıkça söz ettiren ve sergiler açan ilimizde çok sevilen ve tanınan bir kişi olan Şefik Görgün İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde oturuyordu. Şefik Görgü’nün eşi Tarih öğretmeni Adile Görgün İzmit’te döndüğünde taziyeleri kabul edecek.