07 Şub 2023 - 10:18- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 10:21

Şefik Hoca’dan kötü haber

İzmit’te uzun yıllar Kız Meslek Lisesi grafik öğretmenliği yapan ve emekli olan Şefik Görgün tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserinden hayata gözlerini yumdu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Şefik Hoca’dan kötü haber mask

İlimizde grafik ve bilgisayar deyince ilk akla gelen kişi olan şefik Görgün ‘ün cenazesi vasiyeti üzerine memleketi Siirt’te defnedilecek. Grafik Sanat çalışmalarıyla sanat camiasında adından sıkça söz ettiren ve sergiler açan ilimizde çok sevilen ve tanınan bir kişi olan Şefik Görgün İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde oturuyordu. Şefik Görgü’nün eşi Tarih öğretmeni Adile Görgün İzmit’te döndüğünde taziyeleri kabul edecek.

07 Şub 2023 - 10:18 - Asayiş

Muhabir  Mesut Akbulut

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