Minik Hayrunnisa'dan duygulandıran yardım!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Gölcük’te başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerin desteği 7’den 70’a artarak devam ediyor. Dün başlatılan kampanyayı öğrenen Hayrunnisa Özmen adı minik yardımsever; kumbarasında biriktirdiği parasını, deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı. Kumbarası ile birlikte Gölcük Belediyesi’nde oluşturulan yardım toplama merkezine gelen Özmen, kumbarasının içindeki tüm parayı nakti bağış olarak, Kızılay'ın deprem yardımı hesabına yatırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.