07 Şub 2023 - 10:41- Gündem G: 07 Şub 2023 - 10:53

Minik Hayrunnisa'dan duygulandıran yardım!

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde; depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyan minik Hayrinnisa Özmen, kumbarasında biriktirdiği paraları yardım kontasına getirerek bağışladı.
Minik Hayrunnisa'dan duygulandıran yardım! mask
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Gölcük’te başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerin desteği 7’den 70’a artarak devam ediyor. Dün başlatılan kampanyayı öğrenen Hayrunnisa Özmen adı minik yardımsever; kumbarasında biriktirdiği parasını, deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı. Kumbarası ile birlikte Gölcük Belediyesi’nde oluşturulan yardım toplama merkezine gelen Özmen, kumbarasının içindeki tüm parayı nakti bağış olarak, Kızılay'ın deprem yardımı hesabına yatırdı.

 

07 Şub 2023 - 10:41 - Gündem

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