Minik Hayrunnisa'dan duygulandıran yardım!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Gölcük’te başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerin desteği 7’den 70’a artarak devam ediyor. Dün başlatılan kampanyayı öğrenen Hayrunnisa Özmen adı minik yardımsever; kumbarasında biriktirdiği parasını, deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı. Kumbarası ile birlikte Gölcük Belediyesi’nde oluşturulan yardım toplama merkezine gelen Özmen, kumbarasının içindeki tüm parayı nakti bağış olarak, Kızılay'ın deprem yardımı hesabına yatırdı.