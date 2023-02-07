07 Şub 2023 - 10:35- Eğitim G: 07 Şub 2023 - 10:53

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen Deprem Bölgesinde

6 Şubat 2023 saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem meydana geldi.
Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen Deprem Bölgesinde mask
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İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Bakanlığın talimatları doğrultusunda deprem bölgelerinde koordinasyon ve destek sağlamak üzere Hatay iline görevlendirilmiştir.
# eğitim

07 Şub 2023 - 10:35 - Eğitim

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