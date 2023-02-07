İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Bakanlığın talimatları doğrultusunda deprem bölgelerinde koordinasyon ve destek sağlamak üzere Hatay iline görevlendirilmiştir.
07 Şub 2023 - 10:35- Eğitim Güncelleme: 07 Şub 2023 - 10:53
Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen Deprem Bölgesinde
6 Şubat 2023 saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem meydana geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.