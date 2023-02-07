Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen Deprem Bölgesinde

Büyütmek için resme tıklayın

İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Bakanlığın talimatları doğrultusunda deprem bölgelerinde koordinasyon ve destek sağlamak üzere Hatay iline görevlendirilmiştir.