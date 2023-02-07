İMO Kocaeli'den Deprem Bölgesinde inceleme

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Kahramanmaraş depremi ile ilgili açıklamasına göre;
"Başta deprem bölgesinde yaşayanlar olmak üzere milletimize geçmiş olsun diliyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan yurttaşlarımızın en kısa sürede kurtarılmasını ümit ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak ve şubemize bağlı Gebze Temsilciliğimizle beraber deprem bölgelerine iletilmek üzere yardım faaliyetleri başlatmış bulunmaktayız. Aynı zamanda deprem bölgelerinde hasar görmüş yapılar için Hasar Tespit Çalışmaları için bölgede fiilen bulunabilecek üyelerimize çağrıda bulunduk. Hasar Tespit Çalışmaları başladığında Kocaeli Şube olarak görev alacağımızı belirtmek isteriz.
İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir kez daha, eğitimli kadrolarımız ve birikmiş deneyimlerimizle üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzun altını çiziyor, mesleğimizin ilgilendiği her konu ve çalışmada yardımcı olmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.