07 Şub 2023 - 10:57- Gündem G: 07 Şub 2023 - 11:08

İMO Kocaeli'den Deprem Bölgesinde inceleme

Dün gece saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremi önemli bir şekilde tecrübe etmiş bir il olarak oradaki vatandaşlarımızın destekçisi olmak için şube başkanımız Ali Akgün ve Sekreter Üyemiz İsmail Yaruk bölgede inceleme yapmak üzere yola çıkmışlardır.
İMO Kocaeli'den Deprem Bölgesinde inceleme mask

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Kahramanmaraş depremi ile ilgili açıklamasına göre;

"Başta deprem bölgesinde yaşayanlar olmak üzere milletimize geçmiş olsun diliyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan yurttaşlarımızın en kısa sürede kurtarılmasını ümit ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak ve şubemize bağlı Gebze Temsilciliğimizle beraber deprem bölgelerine iletilmek üzere yardım faaliyetleri başlatmış bulunmaktayız. Aynı zamanda deprem bölgelerinde hasar görmüş yapılar için Hasar Tespit Çalışmaları için bölgede fiilen bulunabilecek üyelerimize çağrıda bulunduk. Hasar Tespit Çalışmaları başladığında Kocaeli Şube olarak görev alacağımızı belirtmek isteriz.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak bir kez daha, eğitimli kadrolarımız ve birikmiş deneyimlerimizle üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzun altını çiziyor, mesleğimizin ilgilendiği her konu ve çalışmada yardımcı olmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz."

07 Şub 2023 - 10:57 - Gündem

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