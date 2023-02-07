Haluk Levent enkazla ilgili istatistik verdi

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabı ve dernek üzerinden deprem felaketi yaşayan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Levent, felaketin yaşandığı şehirlerde enkaz ve göçük altında kalan vatandaşların istatistiklerini açıkladı.
Enkaz altında kalan yakınları için tweet atanların şehir istatistiği..
Hatay 20.428
Adıyaman 6434
Gaziantep 2,655
Malatya 1.188
Adana 428
Şanlıurfa 168
Ve göçük altında olanların listesi :
Hatay 2.231
K.Maraş 901
Adıyaman 605
Adana 61
Malatya 41
Diyarbakır 23
Batman 8
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.