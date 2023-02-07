07 Şub 2023 - 11:07- Gündem G: 07 Şub 2023 - 11:13

Haluk Levent enkazla ilgili istatistik verdi

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent enkaz ve göçük altında kalan yakınları için tweet atanların şehir şehir istatistiklerini yayınladı

DİLARA POLAT
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Haluk Levent enkazla ilgili istatistik verdi mask
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Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabı ve dernek üzerinden deprem felaketi yaşayan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Levent, felaketin yaşandığı şehirlerde enkaz ve göçük altında kalan vatandaşların istatistiklerini açıkladı.

Enkaz altında kalan yakınları için tweet atanların şehir istatistiği..

Hatay 20.428
Adıyaman 6434
Gaziantep 2,655
Malatya 1.188
Adana 428
Şanlıurfa 168

Ve göçük altında olanların listesi :

Hatay 2.231
K.Maraş 901
Adıyaman 605
Adana 61
Malatya 41
Diyarbakır 23
Batman 8

07 Şub 2023 - 11:07 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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