07 Şub 2023 - 11:33- Ekonomi G: 07 Şub 2023 - 11:37

Depremlerden etkilenen illerde kamu ihaleleri ertelendi

Kamu İhale Kurumu (KİK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 7-17 Şubat tarihlerinde yapılacak ihalelerin, ihale tarihinden itibaren 2 hafta sonra aynı saatte yapılmak üzere ertelendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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Depremlerden etkilenen illerde kamu ihaleleri ertelendi mask

KİK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden (mücbir sebep) etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis) yapılacak ihaleler ertelendi.

İhale tarihi 7-17 Şubat tarihlerinde (bu tarihler dahil) olan ihaleler, ihale tarihinden itibaren 2 hafta sonra aynı saatte yapılacak.

SÜRE UZATILABİLECEK

İhale tarihi 20 Şubat tarihinden sonra (bu tarih dahil) olan ihalelerde, deprem felaketi nedeniyle önceden ilan edilen ihale tarih ve saatine kadar ihaleye yeterli sayıda teklifin ulaştırılamayacağının ve/veya ihalede rekabet ortamının sağlanamayacağının idarece öngörülmesi halinde, ihale dokümanı alanların son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname düzenlenerek son teklif verme süresi uzatılabilecek.

Belgelerdeki bilgi eksikliğinin tamamlanması, aşırı düşük teklif açıklaması yapılması veya yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgelerin sunulması için isteklilere verilecek sürenin belirlenmesinde, bu belgelerin temininde deprem felaketinden kaynaklanabilecek muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulacak.

Sözleşme imzalama tarihi 7-17 Şubat tarihleri (bu tarihler dahil) olan işlerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde, idarece sözleşmeye davet süresinin uzatılması hususları idare tarafından dikkate alınarak aday ve isteklilere gerekli kolaylıklar sağlanacak.

# ihale

07 Şub 2023 - 11:33 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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