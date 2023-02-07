Çimento şirketi hisseleri yükseldi

Ekonomi Servisi

Borsada kayıplar derinleşirken, çimento şirketlerindeki yükseliş dikkat çekti. Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 118 puan ve yüzde 2,36 değer kaybederek 4 bin 879 puana gerilerken, sonrasında da değer kaybını sürdürdü. Borsa İstanbul'da kayıp gün içerisinde yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Bankacılık endeksi, yüzde 3,83 oranında kayıpla 3 bin 951 puan seviyesinde işlem gördü. Holding endeksi, yüzde 4,86 oranında değer kaybetti.

Güne kayıpla başlayan Borsa İstanbul’da en çok yükselen şirketler arasında çimento şirketleri yer aldı. Halka arzı yeni gerçekleşen Bülbüloğlu Vinç, tavan fiyatı görerek en çok yükselen şirket oldu. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre Konya Çimento ve Oyak Çimento da tavan fiyata yükseldi ve en çok değer kazanan şirketler arasında ilk üçte yer aldı.

Niğde Beton yüzde 9,99 oranında yükselirken Çimbeton yüzde 9,98 oranında yukarı yönlü hareket etti. Nuh Çimento'nun hisseleri yüzde 9,91 değer kazandı. Afyon Çimento da en çok yükselen 10 şirket arasında yer alırken, yüzde 9,86 değer kazancında bulunuyor.

Dün en çok değer kazanan 10 şirketin 7'si çimento şirketleri olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul, deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı. Bu kapsamda, açığa satış işlemleri yasaklanacak, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak. SPK kararına göre, borsada yatırımcılar tarafından konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak. Ayrıca, menkul kıymetin satışının, sadece ilgili kıymetin bulunduğu yatırım kuruluşu üzerinden yapılmasına karar verildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ŞİRKETLER İŞLEME KAPATILDI

Öte yandan bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu şirketler; SASA Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, İskenderun Demir ve Çelik, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil olarak belirtildi. Daha sonra SASA ve Bossa'nın hisseleri yeniden işlem görmeye başladı. (Birgün)