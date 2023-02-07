AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin büyüklüğünü güncelledi. Dün saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edildi. Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde son açıklamalara göre, toplam 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 534 vatandaş da yaralandı. Depremde CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın akrabalarının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Sarıbay'ın Hatay'ın Hassa ilçesinde ikamet eden iki amcasının oğlu ve amcasının oğlunun eşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
07 Şub 2023 - 11:44- Siyaset Güncelleme: 07 Şub 2023 - 11:45
Cengiz Sarıbay’ın acı günü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem nedeniyle CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın akrabaları hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.