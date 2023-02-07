07 Şub 2023 - 11:44- Siyaset G: 07 Şub 2023 - 11:45

Cengiz Sarıbay’ın acı günü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem nedeniyle CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın akrabaları hayatını kaybetti
Cengiz Sarıbay’ın acı günü mask

AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin büyüklüğünü güncelledi. Dün saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edildi. Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde son açıklamalara göre, toplam 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 534 vatandaş da yaralandı. Depremde CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın akrabalarının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Sarıbay'ın Hatay'ın Hassa ilçesinde ikamet eden iki amcasının oğlu ve amcasının oğlunun eşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
# chp

07 Şub 2023 - 11:44 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.912 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DP Körfez'den yardım çağrısı! mask
DP Körfez'den yardım çağrısı!
Gölcük Donanması önünde protesto "Ülkeyi terk et" mask
Gölcük Donanması önünde protesto "Ülkeyi terk et"
"Geldikleri yerlere geri göndereceğiz” mask
"Geldikleri yerlere geri göndereceğiz”
İYİ Parti'li Babacan ve Teşkilatından, köylere“Çat Kapı” mask
İYİ Parti'li Babacan ve Teşkilatından, köylere“Çat Kapı”
Tarhan açıkladı: TOKİ mağduru vatandaşlar hakkını arıyor! mask
Tarhan açıkladı: TOKİ mağduru vatandaşlar hakkını arıyor!
MHP bir ayda 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 derneği ziyaret etti mask
MHP bir ayda 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 derneği ziyaret etti
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL