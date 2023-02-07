Cengiz Sarıbay’ın acı günü

AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin büyüklüğünü güncelledi. Dün saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edildi. Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde son açıklamalara göre, toplam 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 534 vatandaş da yaralandı. Depremde CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın akrabalarının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Sarıbay'ın Hatay'ın Hassa ilçesinde ikamet eden iki amcasının oğlu ve amcasının oğlunun eşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.