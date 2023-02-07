07 Şub 2023 - 11:47- Gündem G: 07 Şub 2023 - 11:50

İZBAK ekibi Hatay'da

Geçtiğimiz gün yola çıkan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve İ.S.A.R deprem felaketinin yaşandığı Hatay Kırıkhan bölgesine vardı.
İZBAK ekibi Hatay'da mask
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İZBAK, 3 iş makinesi, bir 4x4 kamyonet, iş makinesi operatörleri ve tır şoförleriyle gönüllülerden oluşan İ.S.A.R ekipleri 2 araçla birlikte geçtiğimiz gün İzmit’ten yola çıkmıştı. Ekipler bugün sabahın erken saatlerinde bölgeye vardılar. Ekipler ilk olarak bölgedeki bina enkazları üzerinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak. Devamında da insani yardım faaliyetleri gerçekleştirecekler. 

07 Şub 2023 - 11:47 - Gündem

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