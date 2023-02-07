İZBAK, 3 iş makinesi, bir 4x4 kamyonet, iş makinesi operatörleri ve tır şoförleriyle gönüllülerden oluşan İ.S.A.R ekipleri 2 araçla birlikte geçtiğimiz gün İzmit’ten yola çıkmıştı. Ekipler bugün sabahın erken saatlerinde bölgeye vardılar. Ekipler ilk olarak bölgedeki bina enkazları üzerinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak. Devamında da insani yardım faaliyetleri gerçekleştirecekler.
07 Şub 2023 - 11:47- Gündem Güncelleme: 07 Şub 2023 - 11:50
İZBAK ekibi Hatay'da
Geçtiğimiz gün yola çıkan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve İ.S.A.R deprem felaketinin yaşandığı Hatay Kırıkhan bölgesine vardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.