Kaleci Antrenörü Ali Hıdır Kurt Kocaelispor ile anlaşmış ve 44 yaşındaki antrenör ilk antrenmanına çıkmıştı. 22 Ocak’ta Samsunspor ile olan sözleşmesini fesheden Kurt daha önce 2012 Londra Paralimpik Yaz Oyunları’nda görev alırken, Adana Demirspor’da kaleci koordinatörü, Adanaspor ve Samsunspor’da da kaleci antrenörü olarak çalıştı. Sarıyer maçı sonrasında Adana’ya giden Kurt’tan halen haber alınamıyor.
07 Şub 2023 - 11:55- Spor Güncelleme: 07 Şub 2023 - 13:36
Ali Hıdır ve Samed Ali Kaya’da sorun yok Çılgın Sedat'ın kardeşi Vedat Kapurtu’dan haber alınamıyor
Kaleci antrenörümüz Adanalı Ali Hıdır Kut ve ailesinde sorun yok. Körfez’in eski kalecisi, Yeni Malatyaspor kaleci antrenörü, Çılgın Sedat'ın kardeşi Vedat Kapurtu’dan haber alınamıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.