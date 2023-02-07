Ali Hıdır ve Samed Ali Kaya’da sorun yok Çılgın Sedat'ın kardeşi Vedat Kapurtu’dan haber alınamıyor

Kaleci Antrenörü Ali Hıdır Kurt Kocaelispor ile anlaşmış ve 44 yaşındaki antrenör ilk antrenmanına çıkmıştı. 22 Ocak’ta Samsunspor ile olan sözleşmesini fesheden Kurt daha önce 2012 Londra Paralimpik Yaz Oyunları’nda görev alırken, Adana Demirspor’da kaleci koordinatörü, Adanaspor ve Samsunspor’da da kaleci antrenörü olarak çalıştı. Sarıyer maçı sonrasında Adana’ya giden Kurt’tan halen haber alınamıyor.