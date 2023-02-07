07 Şub 2023 - 11:55- Spor G: 07 Şub 2023 - 13:36

Ali Hıdır ve Samed Ali Kaya’da sorun yok Çılgın Sedat'ın kardeşi Vedat Kapurtu’dan haber alınamıyor

Kaleci antrenörümüz Adanalı Ali Hıdır Kut ve ailesinde sorun yok. Körfez’in eski kalecisi, Yeni Malatyaspor kaleci antrenörü, Çılgın Sedat'ın kardeşi Vedat Kapurtu’dan haber alınamıyor

Hakan Yağcıoğlu
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Ali Hıdır ve Samed Ali Kaya’da sorun yok Çılgın Sedat'ın kardeşi Vedat Kapurtu’dan haber alınamıyor mask
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Kaleci Antrenörü Ali Hıdır Kurt Kocaelispor ile anlaşmış ve 44 yaşındaki antrenör ilk antrenmanına çıkmıştı. 22 Ocak’ta Samsunspor ile olan sözleşmesini fesheden Kurt daha önce 2012 Londra Paralimpik Yaz Oyunları’nda görev alırken, Adana Demirspor’da kaleci koordinatörü, Adanaspor ve Samsunspor’da da kaleci antrenörü olarak çalıştı. Sarıyer maçı sonrasında Adana’ya giden Kurt’tan halen haber alınamıyor.
# Kocaelispor

07 Şub 2023 - 11:55 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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