AFAD'ın verilerine göre, dün saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te de Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin vurduğu 10 ilde son açıklamalara göre, toplam 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 534 vatandaş da yaralandı. Depremde ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe'nin ailesi ve yakınlarının da Hatay Kırıkhan'da enkaz altında olduğu öğrenildi.Gökçe bugün yaptığı ilk paylaşımında abisi, yengesi, kardeşi ve bir yeğeninin enkazdan çıkartıldığını; babası, ablası ve 2 yeğeninin hala enkazda olduklarını duyurdu. Gökçe, bir sonraki paylaşımında bir yeğeninin hayatını kaybettiğini bildirdi.
07 Şub 2023 - 12:08- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2023 - 12:46
ADD’li Başkan Gökçe’nin acı kaybı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe’nin ailesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi. Gökçe, yaptığı paylaşımında bir yeğeninin hayatını kaybettiğini duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.