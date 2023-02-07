ADD’li Başkan Gökçe’nin acı kaybı

AFAD'ın verilerine göre, dün saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te de Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin vurduğu 10 ilde son açıklamalara göre, toplam 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 534 vatandaş da yaralandı. Depremde ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe'nin ailesi ve yakınlarının da Hatay Kırıkhan'da enkaz altında olduğu öğrenildi.Gökçe bugün yaptığı ilk paylaşımında abisi, yengesi, kardeşi ve bir yeğeninin enkazdan çıkartıldığını; babası, ablası ve 2 yeğeninin hala enkazda olduklarını duyurdu. Gökçe, bir sonraki paylaşımında bir yeğeninin hayatını kaybettiğini bildirdi.