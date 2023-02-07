07 Şub 2023 - 12:13- Spor

Taner Gülleri ve ailesinde herhangi bir kayıp yok

Kocaelispor’un efsane golcüsü Taner Gülleri’nin ailesinde herhangi bir sıkıntı yok. Aslen Adanalı olan Gülleri, halen Fethiyespor’da Erhan Altın ile birlikte antrenör olarak görev yapıyor.