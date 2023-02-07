07 Şub 2023 - 12:13- Spor G: 07 Şub 2023 - 12:15

Taner Gülleri ve ailesinde herhangi bir kayıp yok

Kocaelispor’un efsane golcüsü Taner Gülleri’nin ailesinde herhangi bir sıkıntı yok. Aslen Adanalı olan Gülleri, halen Fethiyespor’da Erhan Altın ile birlikte antrenör olarak görev yapıyor.

Taner Gülleri ve ailesinde herhangi bir kayıp yok mask

Dün ulaştığımız Gülleri, Adana’da annesi ve kardeşleri ile tüm akrabalarının olduğunu söyleyerek “Bu tam bir felaket. Benim ailemde sıkıntı yok. Ancak durum kötü” dedi.

07 Şub 2023 - 12:13 - Spor

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