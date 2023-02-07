Dün ulaştığımız Gülleri, Adana’da annesi ve kardeşleri ile tüm akrabalarının olduğunu söyleyerek “Bu tam bir felaket. Benim ailemde sıkıntı yok. Ancak durum kötü” dedi.
07 Şub 2023 - 12:13- Spor Güncelleme: 07 Şub 2023 - 12:15
Taner Gülleri ve ailesinde herhangi bir kayıp yok
Kocaelispor’un efsane golcüsü Taner Gülleri’nin ailesinde herhangi bir sıkıntı yok. Aslen Adanalı olan Gülleri, halen Fethiyespor’da Erhan Altın ile birlikte antrenör olarak görev yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.