Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Onur Yücel’in ailesinin de yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş’ta enkaz altında kaldığı öğrenildi. Yücel’in ailesi için sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulunuldu. “Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Onur Yücel’in ailesi Yunus Emre Mahallesi 5. Sokak Kültürkent Sitesi Onikişubat/Kahramanmaraş’ta enkaz altınadır. Lütfen yardım” ifadeleri kullanıldı.
07 Şub 2023 - 12:17- Gündem Güncelleme: 07 Şub 2023 - 12:20
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı’nın ailesi enkazda yardım bekliyor
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Onur Yücel’in ailesinin Kahramanmaraş’ta enkaz altında hayat savaşı verdiği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.