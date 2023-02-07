Haydi yaraları birlikte saralım

TÜM KIŞLIK ÜRÜNLER GÖNDERİLECEK

Önceki gün Türkiye acı bir haberle uyandı. Ülkemiz güne Kahramanmaraş merkezli, 7.4 şiddetinde depremle uyandı. Yıkılan binalar, enkaz altında kalan insanlara bir de soğuk hava şartları eklendi. Kar yağışının etkili olduğu deprem bölgesinde evi yıkılmayan, enkaz altında kalmayan vatandaşlar soğuk hava ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durumun bir an evvel çözüme ulaşması için sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri, hayırseverler elini taşın altına koydu.

BAŞKAN KOYUN AÇIKLAMA YAPTI

İlimizin değeri Kocaelispor’da depremzedelere yardım kampanyası başlattı. Başkan Engin Koyun yaptığı açıklamada “Kocaelispor olarak sabah itibariyle, afet bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermesi için yardım kampanyası başlatıyoruz. İhtiyaç listesi görselde belirtilmiştir. KS Store’de bulunan tüm kışlık ürünler, afet bölgesine gönderilecektir” dedi. Depremzedelere yardım kampanyası için destekte bulunmak isteyenler acilen Kocaelispor Sosyal Tesisleri’ne davet edildi.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI

Kocaelispor’un başlattığı kampanyanın ihtiyaç listesi yayınlandı. Listede: Mont ( çocuk – yetişkin), bot (çocuk - yetişkin), Kışlık eldiven, bere, atkı, kazak, kışlık çorap, battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, powerbank, şarj üniteleri, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, ped, kuru gıda, el feneri ve pil yer aldı. Depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanacak olan yardım malzemeleri, Nazmiye Oğuz Sahil Parkı, Selim Dervişoğlu Caddesi, 74 41300’de bulunan Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nde toplanacak.