Konu ile ilgili Hodri Meydan tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: ‘’ Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz ile birlikte acil durum toplantımızı gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulumuz, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarımız devam etmekte olup, Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak gerekli ihtiyaçları tedarik ederek en kısa sürede afet bölgesine intikal edeceğiz’’ denildi.
07 Şub 2023 - 12:48- Spor Güncelleme: 07 Şub 2023 - 12:51
Hodri Meydan acil toplandı
Kahramanmaraş merkezli 7.4’lük yıkıcı depremin ardından Kocaelispor taraftar derneği Hodri Meydan acil olarak toplandı. Dernek başkanı Ferhat Uzun önderliğinde toplanan yönetim kurulu, bölgede bulunan depremzedelere yardım için kolları sıvadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.