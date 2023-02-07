Hodri Meydan acil toplandı

Konu ile ilgili Hodri Meydan tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: ‘’ Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz ile birlikte acil durum toplantımızı gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulumuz, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarımız devam etmekte olup, Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak gerekli ihtiyaçları tedarik ederek en kısa sürede afet bölgesine intikal edeceğiz’’ denildi.