07 Şub 2023 - 12:48- Spor G: 07 Şub 2023 - 12:51

Hodri Meydan acil toplandı

Kahramanmaraş merkezli 7.4’lük yıkıcı depremin ardından Kocaelispor taraftar derneği Hodri Meydan acil olarak toplandı. Dernek başkanı Ferhat Uzun önderliğinde toplanan yönetim kurulu, bölgede bulunan depremzedelere yardım için kolları sıvadı.

Hodri Meydan acil toplandı mask

Konu ile ilgili Hodri Meydan tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: ‘’ Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak yönetim kurulumuz ve dernek üyelerimiz ile birlikte acil durum toplantımızı gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulumuz, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarımız devam etmekte olup, Hodri Meydan Taraftar Grubu olarak gerekli ihtiyaçları tedarik ederek en kısa sürede afet bölgesine intikal edeceğiz’’ denildi.
# Büyükşehir Belediyesi

07 Şub 2023 - 12:48 - Spor

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