07 Şub 2023 - 13:30- Gündem G: 07 Şub 2023 - 13:38

Depremzedeler açlıktan kar yiyor acil destek bekleniyor!

Kahramanmaraş’ın Göksu Tombalak Mahallesinde ikamet eden biri bebek olmak üzere 30 vatandaş açlıktan kar yemeye başladıklarını ifade etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar yetkililerden acil erzak desteği bekliyor

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Depremzedeler açlıktan kar yiyor acil destek bekleniyor! mask
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Kahramanmaraş Göksu Tombalak Mahallesinde ikamet eden bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden bulunduğu bölgede 30 kişi açlıktan kar yediklerini ifade etti. Aralarında 3 aylık bir bebeğinde bulunduğunu ifade eden Battal Çevik, “30 kişiden birisi bebek ve toplamda 2 ekmeğimiz var içecek su bulamayıp kar yemeğe başladık” ifadelerini kullandı. Yetkililerden acil erzak desteği bekliyorlar. İletişim için Battal Çevik: 0541 736 20 27

07 Şub 2023 - 13:30 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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