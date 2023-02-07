Kahramanmaraş Göksu Tombalak Mahallesinde ikamet eden bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden bulunduğu bölgede 30 kişi açlıktan kar yediklerini ifade etti. Aralarında 3 aylık bir bebeğinde bulunduğunu ifade eden Battal Çevik, “30 kişiden birisi bebek ve toplamda 2 ekmeğimiz var içecek su bulamayıp kar yemeğe başladık” ifadelerini kullandı. Yetkililerden acil erzak desteği bekliyorlar. İletişim için Battal Çevik: 0541 736 20 27
07 Şub 2023 - 13:30- Gündem Güncelleme: 07 Şub 2023 - 13:38
Depremzedeler açlıktan kar yiyor acil destek bekleniyor!
Kahramanmaraş’ın Göksu Tombalak Mahallesinde ikamet eden biri bebek olmak üzere 30 vatandaş açlıktan kar yemeye başladıklarını ifade etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar yetkililerden acil erzak desteği bekliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.