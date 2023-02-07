Depremzedeler açlıktan kar yiyor acil destek bekleniyor!

Kahramanmaraş Göksu Tombalak Mahallesinde ikamet eden bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden bulunduğu bölgede 30 kişi açlıktan kar yediklerini ifade etti. Aralarında 3 aylık bir bebeğinde bulunduğunu ifade eden Battal Çevik, “30 kişiden birisi bebek ve toplamda 2 ekmeğimiz var içecek su bulamayıp kar yemeğe başladık” ifadelerini kullandı. Yetkililerden acil erzak desteği bekliyorlar. İletişim için Battal Çevik: 0541 736 20 27