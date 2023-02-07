Baylam "Yoğun talep var otobüs yok"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7.7. ve 7.5 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye acının yaşandığı bölgeye akın etmeye başladı. Havalimanlarının çatılarını, yollarının çökmesinin ardından vatandaş yönünü en çok tercih edilen ulaşım aracı olan otobüslere döndü.

TALEP VAR OTOBÜS YOK

Konu ile ilgili gazetemize konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneciler Derneği Başkanı Halil Baylam, "Deprem bölgelerine yoğun talep var ama otobüs yok. Antakya'dan otobüs çıkamıyor, geri gelemediği için yeni sefer de yok. Şoförlere telefonla bile doğru düzgün ulaşamıyoruz.

Adıyaman, Hatay, Malatya 4 gün içinde normale döner diye düşünüyorum, Maraş zaten ortada yok.

Uçak Biletleri 2 bin 500 TL Olmuş

Otobüs fiyatları sabit tutuldu, fırsatçılık yapan yok. Şimdi birlik zamanı, fahiş fiyata ben karşıyım. Bugün Malatya'ya uçak bileti 2 bin 500 lira olmuş. Olmaz böyle bir iş. öte yandan Diğer illere seferler devam ediyor."şeklinde konuştu.

YAKINLARINIZA ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE YARDIM GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Derneğin Genel Sekreteri Sürmeli Çavuşoğlu, "Seferler başladığında, yakınına veya bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşlar Kocaeli Otogarında bulunan Malatya Firmalarına getirip ücretsiz bir şekilde gönderebilir. Yakınları vardığında otobüsten teslim alabilir."dedi