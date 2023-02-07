Antalya Lara Otelleri Neler Vaat Eder?

Lara Plajı’nın popülerliği Türkiye sınırlarını aşmıştır. Kumsal plaj olarak da bilinir. Antalya’nın en çok tercih edilen plajlarından birisidir. Güzel bir gün geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başarır. Her geçen gün gelişen Lara Plajı’nın çevresinde çok sayıda otel yer alır. Antalya Lara otelleri; her bütçeye ve ihtiyaca hitap etmesiyle göz doldurur.

Antalya Lara Otelleri 2023

Antalya Lara sınırları içerisinde çok sayıda otel vardır. Antalya Lara otelleri şu şekilde sıralanabilir:

Limak Lara Deluxe Hotel Resort: Çocukların ve engelli vatandaşların rahat bir şekilde kalabileceği oteldir. Aile oteli kategorisindedir. Denize sıfır oluşu ciddi bir avantajdır. Aquapark bulundurmasıyla da farkını ortaya koyar.

Venezia Palace Deluxe Resort Hotel: Eşsiz manzarası ile dikkat çeker. Hem ailelere hem de balayı çiftlerine uygun oluşu ile farkını ortaya koyar. Denize sıfır oluşunun yanı sıra çocuk dostu olması da ciddi bir avantajdır. Ayrıca, aquapark bulundurması ile de göz doldurur.

Aska Lara Resort & SPA: Lara’nın en çok tercih edilen otellerinin başında gelir. Hem aile hem de SPA oteli olarak bilinir. Buna ek olarak, çocuklara özel indirimleri mevcuttur. Tıpkı birçok Lara oteli gibi bünyesinde aquapark bulundurur.

Royal Seginus Hotel: Denize sıfır otel arıyorsanız en doğru yerdesiniz. Aileler için uygun bir otel olarak dikkat çeker. Çocukların ihtiyaçlarına hizmet eder.

Royal Wings Hotel: Antalya’nın en iyi otellerinin başında gelir. Çocuklarıyla beraber tatil yapmayı arzu eden aileler için en uygun seçeneklerden birisidir.

Royal Holiday Palace Hotel: Rüya gibi bir yaz tatili yapmayı arzu edenlerin ilk adresidir. Aile oteli kategorisinde yer almasının yanı sıra denize sıfır oluşu ve bünyesinde aquapark bulundurmasıyla da göz doldurur.

Concorde De Luxe Resort: Ziyaretçilerine erken rezervasyon imkanı sunan bu otelde tabiri caizse yok yok! Hem aile hem de balayı oteli olması ciddi bir avantajdır. Bunun yanı sıra, çocuklar ve engelli vatandaşlar için de uygun bir konaklama seçeneğidir.

Falcon Hotel: Hem şehir hem de aile oteli kategorisindedir. Denize sıfır oluşuyla göz doldurur.

Fame Residence Lara & SPA: Aile ve SPA oteli arayanlar için uygun bir adrestir. Ayrıca, engelli vatandaşların da rahatlıkla kalabileceği bir oteldir.

Bilem Hotel Beach & SPA: Eşsiz manzarasıyla cennetten farksız bir yer olduğunu gösterir. Aile ve şehir oteli kategorisindedir.