ONS ALTIN NEDİR ?

Ons Altın Nasıl Alınır?

Ons altın satın almak için birçok yol vardır:

Altın borsasından: Altının dünya çapında ticareti yapıldığı borsalarda alım satım yapabilirsiniz. Bu borsalar arasında en ünlüleri Londra Altın Borsası ve New York Altın Borsası'dır.

Bankalardan: Bankalar genellikle altın alım satımı yaparlar ve altın hesapları açtırabilirsiniz.

Altın ticareti yapan şirketler: Altın satın almak için altın ticareti yapan şirketlerle çalışabilirsiniz.

Fiziksel altın satın almak: Fiziksel olarak altın satın alabilirsiniz, örneğin altın külçe, külçe, külçe paralar, altın madeni paralar, altın takılar gibi.

Forex’te Ons Altın Alımı: Forex piyasalarında ons altın alım-satımı yapılabilmektedir. Ayrıca bu alım-satım işlemlerini kaldıraçlı bir şekilde yatırımınızı daha güçlü bir biçimde yapabilirsiniz. Forex piyasasında altının hem yükselişinden hem düşüşünden faydalanabilirsiniz.

Not : Alım yaptığınız yerin güvenli olmasına dikkat etmeniz önerilir. Özellikle fiziksel altın alımı yaptığınızda, lisanslı ve güvenilir bir yer seçmeniz önemlidir

Ons Altının Fiyatını Neler Etkiler?

ONS altının düşüş ve yükselişini etkilerken ons altın fiyatı da pek çok şeyden etkilenir. Savaşlar, küresel salgınlar, enflasyon beklentisi ons altını fiyatını etkiler.

Ons altın fiyatlarının etkilendiği birçok faktörlerden bazılarını sizlerle pay

Ekonomik faaliyet: Altın, genellikle ekonomik incinmeler veya krizler sırasında bir güvenli liman olarak görülür. Bu nedenle ekonomik faaliyetler altın fiyatlarını etkileyebilir.

Faiz oranları: Faiz oranlarının yüksek olması, altın yatırımlarının daha az cazip hale geleceği için altın fiyatlarını etkileyebilir.

Döviz kurları: Altın genellikle dolar cinsinden fiyatlandırılır. Bu nedenle doların değerinin değişmesi altın fiyatlarını etkileyebilir.

Arz ve talebin dengesi: Altın arzı ve talebi arasındaki dengenin bozulması altın fiyatlarını etkileyebilir.

Spekülasyon: Altın fiyatlarının spekülasyonlar tarafından etkilendiği de olabilir.

Politik olaylar ve güvenliği: Uluslararası politik olaylar veya güvenlik sorunları, altın fiyatlarını etkileyebilir.

Teknolojik gelişmeler ve alternatif yatırım seçenekleri: Teknolojik gelişmeler ve alternatif yatırım seçeneklerinin ortaya çıkması altın fiyatlarını etkileyebilir.

Ülkelerin parasal politikaları: Ülkelerin parasal politikaları, altın fiyatlarını etkileyebilir. Özellikle Merkez Bankalarının altın rezervlerini arttırma ya da azaltma kararları fiyatları etkileyebilir.

Forex’te Altın Nasıl Alınır?

Forex piyasasında ons altın alımı yapmak için öncelikle bir forex hesabı açmalısınız. Daha sonra, piyasa izleme aracınız aracılığıyla ons altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Eğer alım yapmak istiyorsanız, alım emri vermeniz gerekir. Alım emri verirken kullanacağınız miktarı (para birimi cinsinden) ve alım fiyatını belirlemelisiniz.

Forexte ons altın alımı yaparken, önemli olan konular arasında kaldıraç oranları, spreadler, marjinler, işlem saatleri, stop loss ve take profit emirleri gibi konular bulunmaktadır. Bu konularda bilgi sahibi olmalı ve işlem yaparken dikkatli olmalısınız. Ayrıca, ons altın fiyatlarını etkileyebilecek ekonomik, sosyal ve politik gelişmeler gibi faktörleri de dikkate almalısınız.

Dünyanın en global forex borsalarından birisi olan monstrade.co ile birlikte Ons altın alım satım işlemlerini en uygun ve güvenli şekilde yapabilirsiniz.

Ons altın alım satım işlemleri gerçekleştirmek için Monstrade’e bir forex hesabı açmanız gerekmektedir. Monstrade verilerine göre an itibariyle ons altın 1925 dolardan işlem görmektedir.

Forex piyasasında ons altın XAUUSD olarak bilinmektedir. www.monstrade.co üzerinden sizlerde altın alım-satımı yapmakla birlikte bir çok değerli metale, döviz çiftine, enerji ürünlerine ve dünyanın büyük endekslerine yatırım yapabilirsiniz.