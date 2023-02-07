Yangın, sabaha karşı Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Sokak'ta bulunan 28 Haziran İlkokulu'nun mutfağında çıktı. Camdan alevlerin yansıdığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mutfakta hasar oluştu, bulaşık makinesi ve televizyon ise kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
07 Şub 2023 - 16:32- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2023 - 16:36
Okulun mutfağında yangın çıktı
İzmit ilçesinde bir ilkokulun mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle mutfakta bulunan bulaşık makinesi ve televizyon kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.