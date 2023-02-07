07 Şub 2023 - 16:32- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 16:36

Okulun mutfağında yangın çıktı

İzmit ilçesinde bir ilkokulun mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle mutfakta bulunan bulaşık makinesi ve televizyon kullanılamaz hale geldi.
Okulun mutfağında yangın çıktı mask
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Yangın, sabaha karşı Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Sokak'ta bulunan 28 Haziran İlkokulu'nun mutfağında çıktı. Camdan alevlerin yansıdığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mutfakta hasar oluştu, bulaşık makinesi ve televizyon ise kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# Vatandaşlar, elektrik, Büyükşehir Belediyesi, Olay, polis, itfaiye

07 Şub 2023 - 16:32 - Asayiş

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