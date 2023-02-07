07 Şub 2023 - 16:37- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 16:41

Emekli öğretmen Emine Polater, depremde hayatını kaybetti

Körfez Tütünçiftlik’te oturan emekli öğretmen Emine Polater, akraba ziyareti için gittiği Osmaniye’deki depremde vefat etti
Emekli öğretmen Emine Polater, depremde hayatını kaybetti mask

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük kayıplar oluşturdu. Kahramanmaraş’ın yanı sıra deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurrfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma sebep oldu. Deprem bölgelerinden acı haberler de gelmeye devam ediyor.

AKRABA ZİYARETİNE GİTTİ, ENKAZ ALTINDA KALDI
Deprem bölgesinden bir üzücü haber daha geldi. Körfez Tütünçiftlik Mahallesi’nde oturan emekli öğretmen Emine Polater de depremde yaşamını yitirdi. Akraba ziyareti için Osmaniye’ye gittiği öğrenilen Emine Polater, olduğu binanın yıkılmasıyla yaşamını yitirdi. Emine Polater’in Tüpraş 50. Yıl Lisesi'nden emekli Ökkeş Polater'in eşi olduğu öğrenildi.

07 Şub 2023 - 16:37 - Asayiş

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