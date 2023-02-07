Emekli öğretmen Emine Polater, depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük kayıplar oluşturdu. Kahramanmaraş’ın yanı sıra deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurrfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma sebep oldu. Deprem bölgelerinden acı haberler de gelmeye devam ediyor.
AKRABA ZİYARETİNE GİTTİ, ENKAZ ALTINDA KALDI
Deprem bölgesinden bir üzücü haber daha geldi. Körfez Tütünçiftlik Mahallesi’nde oturan emekli öğretmen Emine Polater de depremde yaşamını yitirdi. Akraba ziyareti için Osmaniye’ye gittiği öğrenilen Emine Polater, olduğu binanın yıkılmasıyla yaşamını yitirdi. Emine Polater’in Tüpraş 50. Yıl Lisesi'nden emekli Ökkeş Polater'in eşi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.