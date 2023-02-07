07 Şub 2023 - 16:40- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 18:29

FUTBOLCU HAKAN DOĞAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Gebzespor’un eski futbolcusu Hakan Doğan depremde yaşamını yitirdi.

FUTBOLCU HAKAN DOĞAN YAŞAMINI YİTİRDİ mask

Camiayı yasan boğa kara haber az önce geldi. Gebzespor kulübü de baş sağlığı mesajı yayınladı. Çınar Belediyespor formasıyla Diyarbakır’da futbol yaşantısını sürdüren Hakan’dan acı haber geldi.
# Futbol

07 Şub 2023 - 16:40 - Asayiş

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