Büyükakın: Afet bölgesinde küçük bir belediye çalıştıracağız

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası Kocaeli’den de birçok ekip yardım götürmek üzere bölgeye hareket etti. Deprem sonrası Kocaeli Büyüşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ile birlikte bugün belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın afet bölgelerinde küçük bir belediye mantığı ile çalışılacağını ifade etti.

“ÖNGÖRÜMÜZ 10 GÜN”

Afet bölgesinde yapılacak çalışmalara değinen Büyükakın, “Öngörümüz 10 günlük dönüşümler yapılacağı yönünde ekiplerimiz için bu süre 10 gün ama başkanlarımız için bir süre takibi yok belli bir süre için gitmiyoruz” dedi.

“ KAMU İMKANI BU”

Kocaeli’deki barınma alanlarından bahseden Büyükakın, “2 bin 588 yatak kapasitesi olduğunu belirttik burada bireysel yardım çağrıları buna dahil değil kamu imkanı bu şekilde. Gelmeleri halinde burada kalabilirler.

“20 BİNE YAKIN EKMEK ALANA GİTTİ”

Şuandan itibaren yeni sahaya sevk edeceğimiz ekipler orada küçük bir belediye çalıştıracaklar. Çöpün toplanmasından temel ihtiyaç malzemelerinin toplanmasına kadar. Belediyelerimizin ekmek sevkiyatı devam ediyor. Bugün 20 bine yakın ekmek alana gönderildi. 23 bin de Gebze’den gitti. Küçük belediye mantığı ile yayılacak bu ekip. Hepimiz ekiplerimizin başında olacağız. Bizim orada olmamız hem arkadaşlarımıza verilecek moral ve dinlenme imkanlarının oluşturmasıyla önemli. Diğer illerimizde de benzer yönlendirmeler var” ifadelerine yer verdi.