Eseroğlu: Mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık

Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Burak Eseroğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında;
"Çarşamba ve Cumartesi akşamı yapacağımız mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık. Mezat sadece teberru olarak gelen kuşların mezatı olacaktır. İlginiz ve destekleriniz için şimdiden dernek adına çok teşekkür ederim."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.