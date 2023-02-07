Eseroğlu: Mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık

Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Burak Eseroğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında;

"Çarşamba ve Cumartesi akşamı yapacağımız mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık. Mezat sadece teberru olarak gelen kuşların mezatı olacaktır. İlginiz ve destekleriniz için şimdiden dernek adına çok teşekkür ederim."