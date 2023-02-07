07 Şub 2023 - 17:08- Gündem G: 07 Şub 2023 - 17:16

Eseroğlu: Mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık

Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Burak Eseroğlu Çarşamba ve Cumartesi günleri yapacakları mezatları depremzedelerin yararına yapmayı planladıklarını sosyal medya hasabından paylaştı.
Eseroğlu: Mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık mask
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Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Burak Eseroğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında;

"Çarşamba ve Cumartesi akşamı yapacağımız mezatları Depremzedelerin yararına yapmayı planladık. Mezat sadece teberru olarak gelen kuşların mezatı olacaktır. İlginiz ve destekleriniz için şimdiden dernek adına çok teşekkür ederim."

07 Şub 2023 - 17:08 - Gündem

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