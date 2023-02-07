Kocaeli Taksiciler Birliğinden “Deprem” kampanyası

Kocaeli İl ve İlçeleri Taksiciler Birliğine bağlı taksiciler merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Kocaelili taksiciler kendi duraklarında yardımlarını toplayarak Taksiciler Birliği merkezine ulaştıracak. Telefon numarası ve Whatsapp uygulaması üzerinden konum bilgisini gönderen vatandaşların deprem yardımları ise ücretsiz olarak ev ve iş yerlerinden alınarak yardıma dahil edilecek.

Kocaeli Taksiciler Birliği Başkanı İsmail Tozlu'da yaptığı açıklamada, "Tüm ülke olarak yaşanan olayIn derin acı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza, Allah'tan acil şifalar hayatını kaybedenlere ise başsağlığı diliyorum. Milletimiz ve devletimiz bu badireyi aşabilecek güçtedir" dedi.

Tozlu, Taksici üyelerinin yanı sıra destek olmak isteyen vatandaşlarında kendi bölgelerindeki bulundukları en yakın taksi durağına yardımlarını teslim edebileceğini duyurdu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için "0536 428 90 17" dernek telefonu üzerinden irtibata geçilebilecek.