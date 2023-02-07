Büyükakın, Antakya'da görevlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş depreminde 85 araç ve 372 personel ile arama ve kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Deprem arama ve kurtarma faaliyetlerine katkı sunmak için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları da, Maraş ve Antakya’da görevlendirildi. Başkan Büyükakın, belediye ana hizmet binasında gerçekleşen basın toplantısında gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Emine Zeybek’in yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı.

“KOCAELİ’DEN GİDEN EKİPLERİMİZ MARAŞ, URFA VE HATAY’DA”

Milletimizi hüzne boğan afette canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisiyle konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletçe hüzün içindeyiz ve var gücümüzle dayanışma içinde seferberlik halindeyiz. Şu ana kadar yaptıklarımızı tekrar etmek istiyorum. Esasen temel yönlendirme Maraş’a doğru oldu. Sayın Valimiz Maraş’a ulaştı ve oradaki lojistik faaliyetleri yönetiyor. Başından beri kendileriyle koordinasyon halinde çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 85 aracı, 372 personeli alana yönlendirildi. İlçe belediyelerimizin 42 aracı 102 personeli alana yönlendirildi. STK’larımız tarafından da 35 araç ve 192 personel bölgeye yönlendirildi. Yardım bölgemiz Maraş olmakla birlikte ilçe belediyesi ekiplerimiz hali hazırda Urfa ve Hatay’da çalışıyor” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA ANTAKYA’YA GİDECEĞİZ”

Başkan Büyükakın, “Maraş’ta görev yeri belirtilen 3 belediye başkanımız var. Ekiplerimiz orada duruyor. Oradaki ekiplerimiz bulundukları alandan hiçbir şekilde ayrılmıyorlar ve orada kalmaya devam ediyorlar. Vali bey orada ekibin koordinasyonunu yapıyor. Buna ilave olarak Körfez, Dilovası ve Darıca Belediye Başkanlarımızı Maraş’a görevlendirildiler. Oraya gidip sahadaki AFAD ekiplerinin koordinasyonunda çalışmaları yönlendirecekler. Diğer belediye başkanlarımız ise ben de dahil olmak üzere Antakya’ya gideceğiz. Özellikle Defne ve Samandağı ilçelerine yönlendirileceğiz. Ekiplerimiz ayrıca oraya da bir hazırlık yapıyorlar. Gerek enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapacaklar gerekse de belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirilecekler. Yardım malzemelerinin alana ulaştırılması ve belediye hizmetlerinin sağlayacaklar. Çöpün alınmasından, enkazın alınmasına kadar birçok farklı hizmeti yapacaklar. Bütün bunları da organize etmek üzere belediye başkanlarımız da sahada olacak ve belediye başkanlarımız arasında görev taksimatı gerçekleştirdik. Buna göre Körfez, Dilovası ve Darıca Belediye başkanlarımız Maraş’a gidecekler. Bende diğer belediye başkanlarımız ile birlikte sabah 6’da bölgeye hareket edeceğiz” dedi.