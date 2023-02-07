07 Şub 2023 - 17:56- Asayiş G: 07 Şub 2023 - 18:01

AKP Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında olduğu açıklanmıştı. Enkaz altında kalan Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Açıklama ardından Yakup Taş'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki, AKP Milletvekili Yakup Taş kimdir, kaç yaşındaydı? Yakup Taşkup Taş'ın biyografisi
AKP Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti mask

YAKUP TAŞ KİMDİR?

Yakup Taş 16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.

İş adamı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AKP Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AKP Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü. İyi derecede Kürtçe bilen Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.
# AKP

07 Şub 2023 - 17:56 - Asayiş

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