07 Şub 2023 - 17:57- Gündem G: 07 Şub 2023 - 18:03

Özkan ailesinin yakınları haber bekliyor

Deprem sonrası yakınlarına ulaşamayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Adıyaman merkez bölgesinde yaşayan Merve Özkan ve ailesine saatlerdir ulaşılamıyor. Civardaki yetkililere seslenen yakınları iletişim için irtibat numarası bıraktı
Özkan ailesinin yakınları haber bekliyor mask

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki merkezi deprem sonrasında çevre illerde olmak üzere toplamda 10 şehirde büyük hasar ve enkaz gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar enkaz altında kalan yakınları için sosyal medya hesapları üzerinden yetkililere seslendi. Adıyaman/Merkez Turgut Reis mahallesi 105. Sokak deniz apartmanında yaşayan Merve Özkan ve ailesine deprem sonrası ulaşılamadı. Saatlerdir Özkan ve ailesine ulaşmaya çalışan yakınları yetkililere seslendi. Özkan ailesine ulaşanlar irtibat için: 0545 633 50 37/ 0539 574 97 13 arayabilirler.
# Vatandaşlar, çevre, Deniz

07 Şub 2023 - 17:57 - Gündem

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