Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki merkezi deprem sonrasında çevre illerde olmak üzere toplamda 10 şehirde büyük hasar ve enkaz gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar enkaz altında kalan yakınları için sosyal medya hesapları üzerinden yetkililere seslendi. Adıyaman/Merkez Turgut Reis mahallesi 105. Sokak deniz apartmanında yaşayan Merve Özkan ve ailesine deprem sonrası ulaşılamadı. Saatlerdir Özkan ve ailesine ulaşmaya çalışan yakınları yetkililere seslendi. Özkan ailesine ulaşanlar irtibat için: 0545 633 50 37/ 0539 574 97 13 arayabilirler.
07 Şub 2023 - 17:57- Gündem Güncelleme: 07 Şub 2023 - 18:03
Özkan ailesinin yakınları haber bekliyor
Deprem sonrası yakınlarına ulaşamayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Adıyaman merkez bölgesinde yaşayan Merve Özkan ve ailesine saatlerdir ulaşılamıyor. Civardaki yetkililere seslenen yakınları iletişim için irtibat numarası bıraktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.