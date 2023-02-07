Yardım kolisinden çıkan Minik Asel'in mektubunu görenler duygulandırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremden 10 il etkilendi. Depremin ardından yurdun dört bir yanından vatandaşlar temel bakım ürünleri ve gıda yardımı bölgeye adeta aktı. Yardımlara Kocaeli halkı da katıldı. Bu yardım kolilerinden birisi de Kocaeli'den çıkıp Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ulaştı.
DUYGULANDIRDI
Açılan yardım kolisinin içinden çıkan mektup görenleri duygulandırdı. 7 yaşındaki Asel'in mektubunu okuyan vatandaşlar gören vatandaşlar birbirlerine mektubu gösterdi.
"ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"
Minik Asel mektubunda "Dün haberlerde gördük. Maraşın Pazarcık ilçesinde Deprem olmuş. Ve 10 ilimizi etkiledi, Sizlerin durumunuza çok üzüldük, duygulandık. Bu yüzden yardım kampanyası yapıyoruz. İllerde kamyonlar tırlar ve daha fazlası yola çıktı. Sizlere destek oluyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle iyileşirsiniz. Tüm can kaybı ve yaralılara tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Ben Kocaeli'de yaşayan 7 yaşında Asel adında bir kızım. Hepinize sevgiler, elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.