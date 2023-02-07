Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın Kardeşi Göçük Altında

Türkiye, dün gece saatlerinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremle derinden yaralandı. Ana merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, 10 ilde etkili olarak ciddi yıkımlara yol açarken şu ana dek 3 bin 549 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma sebep olurken Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın da akrabalarının göçük altında kaldığı öğrenildi.

KARDEŞİNİN EŞİ VE AİLESİ

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ın kardeşi, kardeşinin eşi ve iki çocuğunun Hatay'da göçük altında kaldığı öğrenildi. Kaymakam Uğur Kalkar’ın hızla Hatay’a gittiği bilgisine ulaşılırken Kaymakam Kalkar'ın kardeşine, kardeşinin eşine ve çocuklarına ulaşılıp ulaşılamadığı ise henüz bilinmiyor.