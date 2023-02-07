Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın Kardeşi Göçük Altında

Türkiye, dün gece saatlerinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremle derinden yaralandı. Ana merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, 10 ilde etkili olarak ciddi yıkımlara yol açarken şu ana dek 3 bin 549 vatandaşımız hayatını kaybetti.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma sebep olurken Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın da akrabalarının göçük altında kaldığı öğrenildi.
KARDEŞİNİN EŞİ VE AİLESİ
Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ın kardeşi, kardeşinin eşi ve iki çocuğunun Hatay'da göçük altında kaldığı öğrenildi. Kaymakam Uğur Kalkar’ın hızla Hatay’a gittiği bilgisine ulaşılırken Kaymakam Kalkar'ın kardeşine, kardeşinin eşine ve çocuklarına ulaşılıp ulaşılamadığı ise henüz bilinmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.