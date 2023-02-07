07 Şub 2023 - 18:10- Gündem G: 07 Şub 2023 - 18:15

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın Kardeşi Göçük Altında

Dün Kahramanmaraş’ta gerçekleşen cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde, Körfez Kaymakamının kardeşi ve ailesinin de göçük altında kaldığı öğrenildi.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın Kardeşi Göçük Altında mask

Türkiye, dün gece saatlerinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremle derinden yaralandı. Ana merkez üssü  Kahramanmaraş olan deprem, 10 ilde etkili olarak ciddi yıkımlara yol açarken şu ana dek 3 bin 549 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman,  Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma sebep olurken Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın da akrabalarının göçük altında kaldığı öğrenildi.

KARDEŞİNİN EŞİ VE AİLESİ

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ın kardeşi, kardeşinin eşi ve iki çocuğunun Hatay'da göçük altında kaldığı öğrenildi. Kaymakam Uğur Kalkar’ın hızla Hatay’a gittiği bilgisine ulaşılırken Kaymakam Kalkar'ın kardeşine, kardeşinin eşine ve çocuklarına ulaşılıp ulaşılamadığı ise henüz bilinmiyor.
# türkiye

07 Şub 2023 - 18:10 - Gündem

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