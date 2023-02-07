Malatya’daki enkazda öğretmenler erzak bekliyor!

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki merkezi deprem sonrasında çevre illerde olmak üzere toplamda 10 şehirde büyük hasar ve enkaz gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar enkaz bölgelerinden yetkililere seslendi. Malatya Yeşilyurt İlçesi Dilek Köyü Başpınar İlkokulu’nda saatlerdir yardım bekleyen öğretmen Derya Sultansuyu civardaki yetkililerden gıda ve yakıt yardımı talep etti.

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