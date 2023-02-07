07 Şub 2023 - 18:14- Gündem G: 07 Şub 2023 - 18:16

Malatya’daki enkazda öğretmenler erzak bekliyor!

Deprem sonrası enkaz bölgelerinde yardım bekleyen vatandaşların sayısı giderek yükseliyor. Malatya Yeşilyurt’ta bulunan Başpınar İlkokulundaki öğretmen Derya Sultansuyu saatlerdir gıda ve yakıt beklediklerini dile getirdi. Civardaki yetkililere seslenen Sultansuyu iletişim numarası bıraktı
Malatya’daki enkazda öğretmenler erzak bekliyor! mask

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki merkezi deprem sonrasında çevre illerde olmak üzere toplamda 10 şehirde büyük hasar ve enkaz gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar enkaz bölgelerinden yetkililere seslendi. Malatya Yeşilyurt İlçesi Dilek Köyü Başpınar İlkokulu’nda saatlerdir yardım bekleyen öğretmen Derya Sultansuyu civardaki yetkililerden gıda ve yakıt yardımı talep etti.

İletişim: 0544 689 1982
# Vatandaşlar, çevre

07 Şub 2023 - 18:14 - Gündem

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