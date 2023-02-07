Malatya’daki enkazda öğretmenler erzak bekliyor!

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki merkezi deprem sonrasında çevre illerde olmak üzere toplamda 10 şehirde büyük hasar ve enkaz gerçekleşmesinin ardından vatandaşlar enkaz bölgelerinden yetkililere seslendi. Malatya Yeşilyurt İlçesi Dilek Köyü Başpınar İlkokulu’nda saatlerdir yardım bekleyen öğretmen Derya Sultansuyu civardaki yetkililerden gıda ve yakıt yardımı talep etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.