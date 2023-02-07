Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sonrası bildiri yayımladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli Valiliği'nde alınan kararlar şöyle:
"-Evlere servis hizmeti veren moto-kuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı 09 Şubat 2023 Perşembe günü saat:09.00’a kadar durdurulmuştur.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz ile hamile personelimizin ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 08 Şubat 2023 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.