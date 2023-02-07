07 Şub 2023 - 22:28- Gündem G: 07 Şub 2023 - 22:39

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sonrası bildiri yayımladı

Meteoroloji verilerine göre ilimiz de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları (karla karışık yağmur, kar ve yoğun kar yağışı) nedeniyle bir bildiri yayımladı.
Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sonrası bildiri yayımladı mask

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli Valiliği'nde alınan kararlar şöyle:

"-Evlere servis hizmeti veren moto-kuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı 09 Şubat 2023 Perşembe günü saat:09.00’a kadar durdurulmuştur.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz ile hamile personelimizin ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 08 Şubat 2023 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."
# karar, kamu, Hava

07 Şub 2023 - 22:28 - Gündem

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