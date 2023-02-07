Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları sonrası bildiri yayımladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli Valiliği'nde alınan kararlar şöyle:

"-Evlere servis hizmeti veren moto-kuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı 09 Şubat 2023 Perşembe günü saat:09.00’a kadar durdurulmuştur.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz ile hamile personelimizin ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 08 Şubat 2023 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."