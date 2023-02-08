08 Şub 2023 - 09:46- Yaşam G: 08 Şub 2023 - 10:26

Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'de dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
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Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor. Dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Zaman zaman günlük yaşam olumsuz etkilenirken, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Trafik polisleri ve jandarma, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve karayolları ile ana arterlerde muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirler aldı.
Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan karla mücadele ekipleri de, kentin yüksek kesimlerinde köy yollarının kapanmaması için çalışıyor.
# Büyükşehir Belediyesi, Hava, jandarma

08 Şub 2023 - 09:46 - Yaşam

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