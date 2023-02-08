Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor. Dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Zaman zaman günlük yaşam olumsuz etkilenirken, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Trafik polisleri ve jandarma, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve karayolları ile ana arterlerde muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirler aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde kurulan karla mücadele ekipleri de, kentin yüksek kesimlerinde köy yollarının kapanmaması için çalışıyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor. Dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Zaman zaman günlük yaşam olumsuz etkilenirken, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Trafik polisleri ve jandarma, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve karayolları ile ana arterlerde muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirler aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.