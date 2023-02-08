Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Karamürselli Merih Demiral, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki depremle ilgili yeni bir yardım kampanyası başlattı. Daha önce depremzedeler için 1 milyon TL yardımda bulunan, sosyal medya hesabından "Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk. 24 saat geçmesine rağmen insanlarımız bu soğukta hâlâ göçük altında. Hatay, Hatay, sürekli Hatay'dan mesajlar geliyor. Ekiplerimiz elinden geleni yapıyor biliyoruz ama insanlarımız çok zor durumda. Lütfen, bir an önce herkese ulaşılması gerek" ifadelerini kullanan milli oyuncu, örnek bir davranışa imza attı.
08 Şub 2023 - 09:49- Spor Güncelleme: 08 Şub 2023 - 09:53
Karamürselli Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye destek
Karamürselli milli futbolcumuz Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasının açık artırma usulü satılıp depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.