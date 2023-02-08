08 Şub 2023 - 09:49- Spor G: 08 Şub 2023 - 09:53

Karamürselli Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye destek

Karamürselli milli futbolcumuz Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasının açık artırma usulü satılıp depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Karamürselli Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo'dan Türkiye'ye destek mask
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Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Karamürselli Merih Demiral, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki depremle ilgili yeni bir yardım kampanyası başlattı. Daha önce depremzedeler için 1 milyon TL yardımda bulunan, sosyal medya hesabından "Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk. 24 saat geçmesine rağmen insanlarımız bu soğukta hâlâ göçük altında. Hatay, Hatay, sürekli Hatay'dan mesajlar geliyor. Ekiplerimiz elinden geleni yapıyor biliyoruz ama insanlarımız çok zor durumda. Lütfen, bir an önce herkese ulaşılması gerek" ifadelerini kullanan milli oyuncu, örnek bir davranışa imza attı.
# Kahramanmaraş, Hatay, depremzedeler

08 Şub 2023 - 09:49 - Spor

Muhabir  Cihat Polat

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