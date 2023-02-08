Vefasporlu Futbolcu Miraç yaşam savaşını kaybetti

KAPIYA ÇARPTI YOLA SAVRULDU, KAMYONET EZDİ

Körfez'de Miraç Ensar Kılıç (14) bisikletiyle caddede ilerlerken bir sürücünün açtığı otomobilin kapısına çarptı. Yere yuvarlanan Kılıç, arkadan gelen kamyonetin altında kalarak yaralandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana gelen kazada, Miraç Ensar Kılıç bisikletiyle caddede ilerlerken yol kenarında park eden otomobilin sürücüsü İ.D.’nin açtığı aracın kapısına çarptı. Yere yuvarlanan Kılıç, arkadan gelen Ü.K. idaresindeki kamyonetin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Kılıç’ı Körfez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kılıç buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da İstanbul’da bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Ensar’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip toprağa verilecek.