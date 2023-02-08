08 Şub 2023 - 09:54- Asayiş G: 08 Şub 2023 - 11:02

Vefasporlu Futbolcu Miraç yaşam savaşını kaybetti

Körfez Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kılıç'ın 14 yaşındaki oğlu sporcu Miraç Ensar Kılıç vefat etti. Körfez’i yasa boğan vefat haberi yürekleri dağladı. Cenaze dün öğle namazını müteakip Yavuz Sultan Selim Merkez Camiinden kaldırılacak
Vefasporlu Futbolcu Miraç yaşam savaşını kaybetti mask
Haber albümü için resme tıklayın

KAPIYA ÇARPTI YOLA SAVRULDU, KAMYONET EZDİ
Körfez'de Miraç Ensar Kılıç (14) bisikletiyle caddede ilerlerken bir sürücünün açtığı otomobilin kapısına çarptı. Yere yuvarlanan Kılıç, arkadan gelen kamyonetin altında kalarak yaralandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana gelen kazada, Miraç Ensar Kılıç bisikletiyle caddede ilerlerken yol kenarında park eden otomobilin sürücüsü İ.D.’nin açtığı aracın kapısına çarptı. Yere yuvarlanan Kılıç, arkadan gelen Ü.K. idaresindeki kamyonetin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Kılıç’ı Körfez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kılıç buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da İstanbul’da bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Ensar’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

# eğitim, sağlık

08 Şub 2023 - 09:54 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.256.533 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Okulun mutfağında yangın çıktı mask
Okulun mutfağında yangın çıktı
Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni kurtarılamadı mask
Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni kurtarılamadı
Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi mask
Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
ADD’li Başkan Gökçe’nin acı kaybı mask
ADD’li Başkan Gökçe’nin acı kaybı
Şefik Hoca’dan kötü haber mask
Şefik Hoca’dan kötü haber
Panelvan ile motosiklet çarpıştı mask
Panelvan ile motosiklet çarpıştı
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL