Vefasporlu Futbolcu Miraç yaşam savaşını kaybetti

KAPIYA ÇARPTI YOLA SAVRULDU, KAMYONET EZDİ
Körfez'de Miraç Ensar Kılıç (14) bisikletiyle caddede ilerlerken bir sürücünün açtığı otomobilin kapısına çarptı. Yere yuvarlanan Kılıç, arkadan gelen kamyonetin altında kalarak yaralandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana gelen kazada, Miraç Ensar Kılıç bisikletiyle caddede ilerlerken yol kenarında park eden otomobilin sürücüsü İ.D.’nin açtığı aracın kapısına çarptı. Yere yuvarlanan Kılıç, arkadan gelen Ü.K. idaresindeki kamyonetin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Kılıç’ı Körfez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kılıç buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da İstanbul’da bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Ensar’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
KAPIYA ÇARPTI YOLA SAVRULDU, KAMYONET EZDİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.