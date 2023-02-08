08 Şub 2023 - 10:04- Asayiş G: 08 Şub 2023 - 10:08

Veli Yıldız’ın acı günü

Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız’ın babası Hasan Yıldız (83) vefat etti.
Veli Yıldız’ın acı günü mask
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Uzun zamandır Kan Kanseri(Lösemi) hastalığıyla mücadele eden Hasan Yıldız’ın Şirinyalı’da bulunan Asalet Petrol’ün sahibi İbrahim Yıldız, Veli Yıldız başta olmak üzere toplamda 5 çocuğu bulunuyordu.

Kocaeli'nin aktif ve sevilen iş adamlarından, siyasetçilerin den Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, babasını kaybetti. Yıldız, acı haberi sosyal medyadan şöyle duyurdu:

“Koca çınarım Babam hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın çarsamba günü Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy camisinde ikindin namazına müteakip Körfez asli mezarlığına defin edilecektir. Cenabı Allah Tüm Geçmişlerimize Rahmet Eylesin.”

08 Şub 2023 - 10:04 - Asayiş

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