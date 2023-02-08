Veli Yıldız’ın acı günü

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Uzun zamandır Kan Kanseri(Lösemi) hastalığıyla mücadele eden Hasan Yıldız’ın Şirinyalı’da bulunan Asalet Petrol’ün sahibi İbrahim Yıldız, Veli Yıldız başta olmak üzere toplamda 5 çocuğu bulunuyordu.

Kocaeli'nin aktif ve sevilen iş adamlarından, siyasetçilerin den Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, babasını kaybetti. Yıldız, acı haberi sosyal medyadan şöyle duyurdu:

“Koca çınarım Babam hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın çarsamba günü Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy camisinde ikindin namazına müteakip Körfez asli mezarlığına defin edilecektir. Cenabı Allah Tüm Geçmişlerimize Rahmet Eylesin.”