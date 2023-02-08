Veli Yıldız’ın acı günü

Uzun zamandır Kan Kanseri(Lösemi) hastalığıyla mücadele eden Hasan Yıldız’ın Şirinyalı’da bulunan Asalet Petrol’ün sahibi İbrahim Yıldız, Veli Yıldız başta olmak üzere toplamda 5 çocuğu bulunuyordu.
Kocaeli'nin aktif ve sevilen iş adamlarından, siyasetçilerin den Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, babasını kaybetti. Yıldız, acı haberi sosyal medyadan şöyle duyurdu:
“Koca çınarım Babam hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi yarın çarsamba günü Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy camisinde ikindin namazına müteakip Körfez asli mezarlığına defin edilecektir. Cenabı Allah Tüm Geçmişlerimize Rahmet Eylesin.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.